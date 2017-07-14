Дело Маркелова: новым фигурантом стала бывшая глава Минсельхоза

Москва, , 15:27 — REGNUM Бывшая глава министерства сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, обвиняемая в служебном подлоге, стала фигурантом дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщает РАПСИ.

На заседании следователь представил суду документы о том, что дело в отношении Долгушевой, возбужденное 3 апреля, было объединено в одно производство с делом о взятке экс-главе Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней экс-главы министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Бывшая чиновница подозревается в совершении серии служебных подлогов.

По версии следствия, в 2015 году чиновница трижды предоставляла ООО «Птицефабрика Акашевская» письма, содержащие ложные сведения, на основании которых указанная организация получила кредит в банке.

Ираида Долгушева занимала должность министра сельского хозяйства Марий Эл с сентября 2015 по 26 января 2017 года. До этого она была первым заместителем министра сельского хозяйства Марий Эл.

Утром 13 апреля в рамках расследования дела о птицефабрике был задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов. В отношении экс-главы Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела кроме Маркелова также является глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш.

По информации следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелов и Кожанова до 12 сентября находятся в СИЗО. Криваш был объявлен в международный розыск и арестован заочно, однако по ходатайству адвоката заочный арест был отменен.

Предварительное следствие по делу Маркелова продлено до 12 октября.

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