Погибшие в Норвежском море рыбаки не имели дыхательных аппаратов — СКР

Мурманск, , 15:26 — REGNUM По факту гибели четырех членов экипажа рыболовецкого судна «Капитан Сулимов» на промысле в Норвежском море Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. Об этом сообщила 14 июля пресс-служба ведомства.

Как отмечается, трагедия произошла 13 июля около 11 часов в помещении рыбомучной установки, где было обнаружено задымление.

«В указанное помещение вошли четыре члена экипажа без изолирующих дыхательных аппаратов, которые в результате получили отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу», — проинформировали в СЗСУ СКР на транспорте.

В ходе проверки по факту смертельного отравления четырех моряков следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято процессуальное решение.

Как сообщили в администрации Мурманской области, судно «Капитан Сулимов», принадлежит ООО «Робинзон». Четверо погибших рыбаков — жители Мурманской области. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун от имени правительства региона и от себя лично выразила соболезнования в связи с гибелью земляков.

«Правительство Мурманской области находится на постоянной связи с судовладельцем и окажет всю необходимую помощь, которая потребуется в данной ситуации», — пообещали власти региона.

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