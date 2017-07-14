В ЮАР застрелили трех сбежавших львов

Кейптаун, , 15:20 — REGNUM Три льва, сбежавшие из крупнейшего в ЮАР национального парка, были застрелены, сообщает 14 июля Associated Press.

Сотрудники заповедника заявили, что фермер застрелил одного льва и ранил другого неподалеку от Национального парка Крюгера.

Хищники напали на корову, что и послужило причиной негативной реакции фермера и последовавшим за ней желанием застрелить львов.

Работники парка приняли решения умертвить животных, вместо того чтобы возвратить их на прежнее место обитания. Для сафари на хищников был использован вертолет.

Причиной подобного решения было то, что львы, отведав вкуса крови, стали представлять угрозу для человека.

Прежде поступала информация о том, что из национального парка Крюгера бежало четыре льва, однако в настоящее время сообщается лишь о трех сбежавших хищниках.

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