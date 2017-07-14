ЧП на предприятии в Мариуполе: погибли три человека

Мариуполь, Украина, , 15:14 — REGNUM В пятницу, 14 июля, в Мариуполе на территории металлургического предприятия произошел обвал перекрытия. Об этом, как передают «Украинские новости», говорится в сообщении департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Украины.

«В Кальмиусское отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека, еще один получил различные травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.