Новокуйбышевск подтопило: ГЭС сбрасывает воду

Самара, , 15:23 — REGNUM В Самарской области в Новокуйбышевске в зоне большого подтопления из-за подъема воды в результате сброса Жигулевской ГЭС находится весь поселок Гранный. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, принято решение закрыть для всех видов транспорта проезд к городскому пляжу и песчаной косе Криуше.

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«14 июля Жигулевская ГЭС (АО Русгидро) планово сбрасывает воду на своих нижневолжских гидроузлах и как было заявлено, уровень воды достиг отметки 30,42 см, — прокомментировали в мэрии Новокуйбышевска. — Жигулёвский гидроузел работает стабильно. За ночь жалоб и звонков от жителей, оказавшихся отрезанными от суши, не было. В районе песчаной косы Криуша дежурили спасатели. По итогам 13 июля из зоны подтопления, где вода на 40 см поднялась над дорогой и дамбой и перекрыла путь легковым машинам, были эвакуированы: 27 машин, 42 человека, 7 детей, 1 кошка и 1 собака. В бассейне реки Криуша остались туристические палаточные лагеря, шесть человек расписались в документах спасателей, что предупреждены об опасности подтопления и сами несут ответственность за свою жизнь. К тому же у отдыхающих есть три резиновых лодки. Специалисты самарской службы спасения переписали и других туристов на береговой линии и в наличии у них моторных лодок и катеров. Тем не менее, ГИМС будет сегодня патрулировать Криушу и в случае, если кто-то выбросит белый флаг, придут на помощь и вывезут людей».

Как отмечают в Приволжском упpавлении по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, возможно подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков и сельхозугодий примыкающих к бассейнам рек Волга, Сок, Самара, протекающих в Самаре, Новокуйбышевске, в муниципальных районах Волжский, Кинельский, Красноярский.

По информации ГУ МЧС России региона 13 июля проводились очередные плановые сбросы воды с Жигулевской ГЭС в объеме до 17 545 куб. м/с. Уровень и наполнение Куйбышевского водохранилища — выше средних многолетних значений на 74 см, Саратовского — выше средних многолетних значений на 153 см. В связи с этим будет подтоплена дорога к пляжу Гранного и невозможен проезд легковых автомобилей. «В целях безопасности просим отдыхающих выехать из зоны подтопления», — предупредили горожан в ГУ МЧС.

«На Саратовском водохранилище у Самары 13 и 14 июля уровни воды (30.42, 30.61 м БС) были выше среднемноголетних значений на 192, 211 см и в эти дни оказались максимальными за весь период наблюдений», — констаируют специалисты Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

Как сообщало ИА REGNUM, в бассейне Верхней Волги и Камы резко возросла приточность. Причиной стали обильные осадки. По информации пресс-службы Жигулевской ГЭС (филиал «РусГидро»), с 10 по 12 июля боковая приточность в Куйбышевское водохранилище выросла с 1500 до 2460 кубометров в секунду. Согласно установленному Росводресурсами режиму, до 20 июля Жигулевская ГЭС будет работать при уровнях воды у плотины гидроузла в пределах отметок 53,20−53,30 м — в режиме транзитного пропуска всей поступающей к гидроузлу воды.

Ранее власти Самары предупредили жителей о резком повышении уровня воды в Волге 12 июля на 1−1,5 м.

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