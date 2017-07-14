В Брянске будут судить мужчину, ударившего работника скорой помощи

Брянск, , 15:08 — REGNUM В Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который ударил пожилого водителя скорой помощи. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, в отношении жителя Стародуба было возбуждено дело по статье «Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений».

Инцидент произошел 1 июня 2017 года. Скорая помощь приехала на вызов к мужчине, у которого были травмы головы. Пока врачи оказывали помощь, обвиняемый, который в пьяном виде оказался на этом же месте, начал агрессивно вести себя по отношению к фельдшеру. На замечание со стороны 72-летнего водителя он ответил ударами.

«Незначительный повод для применения насилия к пожилому человеку и демонстрация пренебрежительного отношения к общественному порядку указали следователям, что противоправные действия были совершены из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимирской области было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который избил врача скорой помощи.

Нападение произошло 21 января. По версии следствия, 24-летний мужчина выпил дома, а затем отправился для продолжения веселья в ночной клуб, на выходе из которого подрался. После с травмами он был доставлен Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Когда врач начала вытирать кровь с лица мужчины, он набросился на нее. Экспертиза показала, что у женщины — закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга, а также травма грудной клетки, повреждение суставов руки и ссадины и ушибы. Ей пришлось лежать в больнице. Обвиняемый же свои действия объяснил тем, что был слишком сильно пьян и подумал, что его продолжают избивать.

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