В Мариуполе на заводе погибли трое рабочих

Мариуполь, Украина, , 18:15 — REGNUM Сегодня утром, 14 июля, в Мариуполе (под контролем Киева) на меткомбинате имени Ильича обвалилось перекрытие, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение об инциденте поступило в Кальмиусское отделение полиции Мариуполя около 11 утра. На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции. По состоянию на 12.20 стало известно о гибели троих рабочих, среди них — женщина. Еще у одного человека сломана рука.

По информации местных СМИ, погибли сотрудники подрядной организации Акцепт-строй. Как сообщила пресс-служба Метинвеста, проводились ремонтные работы в одном из зданий цеха. Перекрытие неожиданно обвалилось, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами. Рабочие погибли мгновенно.

Сейчас формируется комиссия, которая проведет расследование этого инцидента.

Читайте также: С крупнейшего предприятия металлургии Украины вывозят оборудование

Как сообщали ранее украинские СМИ, в марте нынешнего года в Запорожье на заводе «Запорожкокс» произошел взрыв емкости с газом. Тогда погибли четыре человека.