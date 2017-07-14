В результате пожара в Пензенской области погибли четыре человека

Пенза, , 15:19 — REGNUM Жертвами пожара в жилом доме села Бессоновка Пензенской области стали четыре человека, в том числе ребёнок, сообщает 14 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Около часа ночи 14 июля поступило сообщение о том, что при пожаре, возникшем в жилом доме, расположенном в селе Бессоновка обнаружены тела троих взрослых и одного ребенка», — сообщили в комитете.

Следователи, прибывшие на место происшествия, установили, что тела принадлежат двум пожилым людям: мужчине и женщине, а также молодой девушке 1989 года рождения и ребенку 2012 года рождения.

По версии МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза тел погибших, а также пожарно-техническая экспертиза. Опрашиваются очевидцы случившегося.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Ставропольском крае в результате пожара частного дома погибли трое детей из многодетной семьи, еще один ребенок был госпитализирован в больницу, где врачи борются за его жизнь.

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