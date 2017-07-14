ЛНР: Солдаты ВСУ продолжают мародерствовать и обирать мирных жителей

Луганск, , 15:18 — REGNUM Мародерствовать и обирать мирных жителей продолжают солдаты ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 14 июля Луганский информационный центр.

По его словам, украинские военнослужащие осуществляют регулярные поборы с мирных жителей в населенном пункте Орехово, где также нередки случаи мародерства со стороны солдат ВСУ.

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Помимо этого, военнослужащие 14-й бригады ВСУ, дислоцированной в населенном пункте Пшеничное, регулярно употребляют алкогольные напитки. В этой же бригаде участились случаи дезертирства, в связи с чем командование проводит розыскные мероприятия.

Напомним, представители республик не раз отмечали низкое морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ, в связи с чем украинские солдаты регулярно бывают замечены в употреблении алкогольных напитков. Также нередки случаи небоевых ранений из-за несоблюдения техники безопасности военнослужащими ВСУ.

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