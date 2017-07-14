Застреливший соседа охотник осуждён в Чувашии

Чебоксары, , 14:50 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 70-летнему жителю, который застрелил своего соседа охотничьего гладкоствольного ружья. Пострадавший скончался через неделю после происшествия, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ЧП произошло вечером 11 апреля 2017 года в Алатыре. Следствием и судом установлено, что злоумышленник был пьян.

«Возле своего дома в ходе ссоры с 50-летним соседом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он выстрелил в него дробью из охотничьего гладкоствольного ружья в область нижней части живота и ног», — сказал Олег Дмитриев.

Пострадавшего госпитализировали. От полученных ранений он скончался в реанимации 18 апреля 2017 года. У злоумышленника в ходе осмотра дома был обнаружен порох, который он хранил в металлической банке.

Суд признал 70-летнеего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в Чувашии продолжается расследование резонансного дела об убийстве доктора медицинских наук, профессора Чувашского государственного университета, заслуженного деятеля науки Чувашии. Он был убил в своём служебном кабинете в больнице скорой помощи. Следствие считает, что он был задушен. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе следственных действий, проведенных совместно с МВД по Чувашии, установлена причастность к убийству 48-летнего знакомого убитого.

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Напомним, ранее в Верховном суде Чувашии завершилось судебное рассмотрение дела в отношении 41-летнего чебоксарца, который признан виновным в двойном убийстве. Преступление было совершено 19 февраля 2017 года в Чебоксарском районе. Следствием и судом установлено, что злоумышленник находился в доме своего 67-летнего отца, где между ними возникла ссора. «В ходе ссоры он несколько раз ударил отца поленом по голове, также побил его 56-летнюю сожительницу. Кроме того, женщину он ударил четыре раза кирпичом по голове и ножом — в шею. У них диагностировали открытые черепно-мозговые травмы с переломами костей черепа и другие телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия. Придя домой к теще, проживавшей в том же населенном пункте, злоумышленник сообщил ей о содеянном», — сказал Олег Дмитриев. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). И назначил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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