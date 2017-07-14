Колумбия сожалеет о гибели ее гражданина из-за действий военных Венесуэлы

Богота, , 14:53 — REGNUM Правительство Колумбии 13 июля выразило сожаление по поводу смерти одного из своих граждан в районе границы с Венесуэлой, а также «глубокое неприятие относительно непропорционального применения силы со стороны венесуэльских солдат», сообщает El Tiempo.

«Мы требуем от властей соседней страны как можно скорее начать расследование с целью выяснения фактов и санкций, которые будут применяться к виновным», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Колумбии.

Личность жертвы уже идентифицирована, Либардо Фуэнтес Эрнандес погиб в районе, известном как Ла-Рока, расположенном вдоль реки Тачира в департаменте Норте-де-Сантандер.

«Когда-то стала известна информация о гибели, колумбийские чиновники Министерства иностранных дел в сопровождении сотрудников Министерства обороны отправились в район, чтобы выяснить обстоятельства, при которых произошла эта ситуация», — также заявил МИД.

Также сообщается, что второй гражданин Колумбии был лишен свободы и в настоящее время с ним держит связь консул Колумбии в венесуэльском городе Сан-Антонио-де-Тачира на границе с Колумбией.

«Мы подтверждаем нашу серьезную озабоченность в связи с чрезмерным применением силы военных соседней страны против колумбийских граждан, которые были безоружны», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, ранее министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас сообщил журналистам, что сотрудники МИД и армии отправились на границу с Венесуэлой, чтобы расследовать инцидент с гибелью одного человека и арестом другого, в чем предположительно участвовали сотрудники Национальной гвардии Венесуэлы.

Сообщается, что во время происшествия двое граждан Колумбии добывали строительный материал из реки Памплонита.

В последние месяцы ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой, которая простирается на 2219 км, серьезно обострилась. Власти Венесуэлы объявили о повышении мер контроля и безопасности в связи с тем, что по их данным с территории Колумбии в Венесуэлу проникаю подготовленные и финансируемые венесуэльской правой оппозицией боевики, организующие массовые беспорядки, террор и стычки с полицией на улицах городов Венесуэлы в ходе публичных политических акций.

Двусторонние отношения между двумя странами переживают сложный период и в связи с критикой, с которой официальная Богота обрушивается на правительство Николаса Мадуро по поводу политического кризиса в соседней стране.