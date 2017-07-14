Боевики ИГ* по-прежнему ведут активную деятельность в Мосуле

Мосул, Ирак, , 14:46 — REGNUM

Вооруженные силы Ирака столкнулись с новыми очагами сопротивления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Такая информация поступает от местных жителей, которые отмечают, в старом городе по-прежнему можно услышать разрывы снарядов, а также действия авиации.

«Три минометных снаряда попало по нашему округу», — заявил житель района Файсалия, распложенного в восточной части Мосула.

Напомним, о победе над боевиками второго по величине городе Ирака премьер-министр страны заявил 9 июля.

Несмотря на это, боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление вооруженным силам Ирака.

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