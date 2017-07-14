По делу о ДТП с «пьяным» мальчиком назначили комплексную экспертизу

Москва, , 14:40 — REGNUM Комплексная комиссионная экспертиза будет назначена по делу о смертельном ДТП, в ходе которого в Балашихе (Московская область) был насмерть сбит шестилетний мальчик, заявил адвокат семьи погибшего Андрей Мишонов.

«Стало известно, что по делу будет назначена комплексная комиссионная экспертиза в рамках дела о халатности с привлечением экспертов различных специальностей», — цитирует юриста Russia Today.

Напомним, ДТП, в котором погиб ребенок, произошло 23 апреля. Мальчик был сбит во дворе дома.

За рулем находилась женщина. После вскрытия выяснилось, что в крови малыша находился алкоголь, причем в такой концентрации, что речь шла об опьянении.

Позже была проведена повторная экспертиза. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови малыша этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля под арест отправлена водитель Ольга Алисова, сбившая ребенка.

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