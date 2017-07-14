В Тюменской области осуждена мать двух сгоревших детей

Тюмень, , 14:34 — REGNUM В Тюменской области огласили приговор многодетной матери, чей малолетний ребенок поджег общежитие и погиб в огне. Женщина осуждена условно на полторагода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по региону.

Напомним, З9-летняя жительница села Богандинское обвинялась в причинении смерти двум своим детям по неосторожности. Ей грозило лишение свободы на срок до четырех лет.

Трагедия произошла в селе Киёво днем 27 января 2017 года. Обвиняемая ушла на колонку за водой, а на обратном пути зашла к соседке. В комнате общежития на 20 минут остались без присмотра трое детей.

Пока мать отсутствовала, трехлетний сын стал баловаться. Он включил в розетку электрическую одноконфорочную плитку, и когда она нагрелась, поджег от нее бумагу, а затем вещи в комнате. Огнем занялась не только комната общежития, но и дом. В живых из трех детей, которые находились в доме, осталась лишь 4-летняя дочь обвиняемой. А сам малолетний поджигатель и его брат в возрасте 1 года 9 месяцев погибли от острого отравления окисью углерода. Две их сестры постарше находились в гостях на момент пожара.

В ходе следствия выяснилось, что погибший малыш и ранее поджигал бумагу. Находившаяся поблизости мать тушила возгорание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара восемь семей из сгоревшего общежития остались полностью без имущества и крова над головой.

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