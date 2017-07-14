На Украине с боями задержали боевика ИГИЛ*

Харьков, Украина, , 14:37 — REGNUM Вечером, 13 июля, в Харькове правоохранители со стрельбой задержали мужчину, который находился в международном розыске и подозревался в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«В четверг, 13 июля, в Харькове возле ТРЦ «Караван» на Алексеевке произошла стрельба. Инцидент случился около 19:30 на парковке торгового центра», — отмечается в материале.

Очевидцы происшествия сообщают, что к двум мужчинам подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю. После этого один из мужчин бросился бежать, в него выстрелили, и он упал, второй мужчина в этом время оставался у машины. Один из задержанных получил пулевое ранение ноги. Ему оказана медицинская помощь.

В то же время харьковские силовики отметили, что в результате спецоперации были задержаны два террориста ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, 14 июля пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook информирует о задержании главного бухгалтера угледобывающего предприятия, якобы причастную к присвоению средств от продажи угля и финансированию ЛНР. Женщину задержали 9 июля на украинско-российской границе при попытке попасть на контролируемую Украиной территорию. Её взяли под стражу.

На данный момент продолжается судебное разбирательство в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля пресс-служба Нацгвардии Украины (НГУ) сообщила о задержании в районе населенного пункта Городище (Донбасс, под контролем ВСУ) якобы российского военного. «…в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов был обнаружен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет Российской Федерации», — говорится в сообщении НГУ.

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ