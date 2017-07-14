Город в Иркутской области отрезан от мира из-за дождей

Бодайбо, Иркутская область, , 14:26 — REGNUM В Иркутской области серьёзная ситуация сложилась в городе Бодайбо из-за дождей, которые не прекращаются с 9 июля. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, так как грунтовая взлётно-посадочная полоса размыта. Заложниками ситуации стали все без исключения жители Бодайбинского района, сообщили ИА REGNUM в администрации города и района.

«Те, кто думает, что ничего не предпринимается, не правы. Все заинтересованы, чтобы рейсы Бодайбо-Иркутск-Бодайбо как можно быстрее возобновились. Администрация района совместно с авиакомпаниями «Ангара» и «ИрАэро» прорабатывали несколько вариантов перевозки пассажиров», — сказал мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев.

По его словам, рассматривался вариант перевозки пассажиров через посёлок Мама, чтобы в дальнейшем доставить их вертолётом. Однако по всей трассе нет метеоусловий, необходимых для перевозки людей вертолётом. Также рассматривался вариант перевозки пассажиров через посёлок Таксимо, но автобус запустить нет возможности, так как эта трасса официально не сдана в эксплуатацию в полном объёме. Мэр подчеркнул, что эти варианты были исключены из соображений безопасности людей.

Кроме того, рассматривался вариант доставки пассажиров водным транспортом. Однако теплохода, который мог бы взять такое количество людей, нет в наличии.

«Я понимаю, что жители района несут убытки, многие не попали на важные и значимые для них мероприятия, начался сезон отпусков, многие потеряли билеты на стыковочные рейсы через Иркутск. Но на сегодняшний день мы просмотрели все варианты. Единственное, что остается, — ждать погоды», — подытожил Юмашев.

По информации местных властей, проблема реконструкции грунтовой взлетно-посадочной полосы существует давно. Полоса находится в федеральной собственности, и мэр Бодайбо утверждает, что озвучивал эту проблему «на всех уровнях власти».

Общий объём финансирования реконструкции ВПП оценивается в сумму более 600 млн рублей. Ранее объект был исключён из программы «Развитие транспортной системы России 2010−2020 годы».

В районе — большой спрос на авиаперевозки, несмотря на дорогие авиабилеты, но взлётно-посадочная полоса и терминал не соответствуют современным потребностям. В администрации Бодайбо и районов утверждают, что обращения в правительство и парламент Иркутской области, а также в антимонопольную службу региона результатов не дали. В связи с этим администрация сообщила, что оказывает материальную помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для приобретения авиабилетов в областной центр для прохождения обследования, лечения в областных учреждениях здравоохранения.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре ИА REGNUM сегодня, 14 июля, сообщили, что организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с задержками вылета рейсов по маршруту Иркутск-Бодайбо. Этим занимается Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, из-за плохой погоды и неудовлетворительного состояния грунтовой взлетно-посадочной полосы аэродрома Бодайбо в Иркутской области по состоянию на 09:00 (по местному времени) 14 июля в ожидании вылетов 11 рейсов из Иркутска находились 295 пассажиров, в Бодайбо — 254 пассажира. Иногородних пассажиров разместили в гостиницах.

Как передаёт «Байкалпост», задержанные в аэропорту Иркутска из-за непогоды рейсы в Бодайбо перенесены на 15 июля. Сегодня, 14 июля, ни один рейс не вылетел.

Справка: муниципальное образование г. Бодайбо и района расположено в северо-восточной части Иркутской области, в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. На севере и северо-востоке граничит с Якутией, на юге и юго-востоке — с Бурятией и Забайкальским краем, на западе — с Мамско-Чуйским районом Иркутской области. Площадь района — 9 198,6 тыс. га (12% территории области). Административный центр — город Бодайбо.

По данным из открытых источников, население города Бодайбо — около 13 тысяч человек.