Выжившая в массовом убийстве людей под Тверью пожаловалась на полицию

Тверь, , 14:22 — REGNUM Женщина, которой удалось уцелеть в массовом убийстве в Тверской области, направила заявление на имя председателя СКР с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции. По утверждению заявительницы, полиция приехала лишь через час после вызова.

«Мы обратились с заявлением на имя председателя Следственного комитета с просьбой провести проверку сотрудников полиции по факту сообщения о преступлении и дать оценку их действиям», — цитируют РИА Новости адвоката женщины. По ее утверждению, приводит издание слова представителя, полиция ехала по вызову «час, а то и больше».

Кроме того, в адрес председателя СКР и в Генеральную прокуратуру направлена жалоба: как утверждается, следователь не ответил на ходатайство о признании женщины потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на территории дачного кооператива в поселке Редькино под Тверью произошла в ночь на 4 июня. Мужчина, работавший в поселке электромонтером, из охотничьего карабина расстрелял девять человек. Выжить удалось лишь одной девушке, которая спряталась, и стрелок ее просто не заметил.

Подозреваемый был задержан тогда же, он признал свою вину.

Между тем, как сообщало тогда региональное УМВД, полиция прибыла в течение 10−15 минут после вызова. В течение 40 минут подозреваемый был задержан.

В региональном УМВД тогда заявили о намерении представить к наградам полицейских, задержавших опасного преступника.

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