В США неловкая любительница селфи причинила музею ущерб в $200 тыс

Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Посетительница одной из выставок в американском Лос-Анджелесе разбила дорогие экспонаты, пытаясь сфотографироваться на их фоне. Об этом сообщает портал Mashable, запись инцидента также доступна в YouTube.

Инцидент произошел в галерее 14th Factory, где были выставлены фигуры из серии Hypercaine. Экспонаты, представляющие собой короны разных цветов и форм, находились на стоящих рядами постаментах.

Молодая девушка решила запечатлеть себя на фоне инсталляции, присев на корточки. Однако потеряла равновесие и упала на один из постаментов. Легкие конструкции стали падать одна за другой, происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

Увидев, что случилось, девушка попыталась поднять постаменты и вернуть фигуры на место. Однако три из них оказались сломаны.

На выставке были представлены произведения художников Саймона Берча, Глории Ю, Габриеэля Чана и Джейкоба Блитцера. Материальный ущерб в результате инцидента составил $200 тыс.

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