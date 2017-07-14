Подозреваемый в убийстве девочки в Новороссийске скрылся во Владикавказе

Краснодар, , 14:20 — REGNUM Второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Новороссийске задержан в Северной Осетии. 29-летний гражданин Республики Азербайджан находится во Владикавказе и в ближайшее время будет доставлен к следователю для производства следственных действий, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе СКР.

Расследование уголовного дела продолжается, уже допрошен задержанный ранее первый фигурант уголовного дела. Проводятся судебно-медицинская экспертиза и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже 15-летней девочки 10 июля заявила в полицию ее мать. Несовершеннолетняя пропала по дороге от бабушки домой. Вскоре был задержан первый подозреваемый по делу.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, он встретился с девушкой вечером в парке, после чего за ними на автомашине заехал его друг, чтобы отправиться к морю. Однако вместо моря злоумышленники направились в сторону виноградников.

По версии следствия, они остановились в безлюдном месте на территории села Мысхако, где по очереди изнасиловали свою жертву. После этого, желая скрыть свое преступление, задушили ее, а тело спрятали.