В Омской области зафиксирована африканская чума свиней: введён карантин

Саргатское, Омская область, , 14:18 — REGNUM В Омской области недалеко от села Верблюжье Саргатского района был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 14 июля пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В министерстве сообщили, что в одном из подсобных хозяйств произошел падеж 11 из 28 свиней. В ходе исследований, которая провела Омская ветеринарная лаборатория, был выявлен генетический материал АЧС.

Все заболевшие животные были утилизированы, сараи для скота сожжены, а также была проведена дезинфекция территории очага. Сейчас на месте работает специальная комиссия.

«Для недопущения распространения АЧС в радиусе 5 км будет ликвидировано поголовье свиней — примерно 100 голов с последующей компенсацией ущерба владельцам по цене выше рыночной в живом весе», — сообщили в пресс-службе.

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В настоящий момент в угрожающей зоне установлен карантин, предусматривающий запрет на вывоз животноводческой продукции и разведение свиней в течение одного года.

«Жители получат денежную компенсацию из резервного фонда области. Цена будет выше, чем на рынке в живом весе. Но в течение года жители Верблюжья не смогут заниматься свиноводством», — сообщил Министр сельского хозяйства и продовольствия области Максим Чекусов.

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«Сейчас мобилизованы все службы правопорядка, выставлены дезбарьеры. Совместно с правоохранительными органами исследуют территорию охотники для проверки состояния кабанов и установления причины заражения», — добавил начальник регионального МЧС Владимир Корбут.

Стоит добавить, что вирус АЧС безопасен для человека и поражает только свиней и диких кабанов. Правоохранительные органы выясняют причину возникновения вируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирус АЧС был обнаружен во Владимирской, Ивановской и Нижегородских областях.

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