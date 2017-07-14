За три недели в Пакистане от проливных дождей погибли 70 человек

Исламабад, , 13:51 — REGNUM Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана заявило, что по меньшей мере 70 человек погибли за прошедшие три недели в инцидентах, связанных с продолжающимся сезоном дождей, сообщает 14 июля Associated Press.

Также, начиная с 26 июня, 90 человек получили ранения различной степени тяжести, когда начались проливные дожди.

В Пакистане и нескольких районах соседней Индии смертоносные наводнения, происходящие во время сезона дождей, являются трагической обыденностью.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана отметило, что делает все для того, чтобы помочь пострадавшим от стихии, в частности доставляет продукты питания и прочие гуманитарные грузы в районы, затронутые бедствием.

Дожди затопили престижные улицы столицы страны города Исламабад, также повредили объекты инфраструктуры, создав трудности в перемещении внутри страны.

Напомним, сезон дождей в Пакистане продолжается в среднем три месяца: начиная с июня и заканчивая сентябрем.

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