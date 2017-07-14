На Тульском оружейном заводе произошло задымление

Тула, , 13:46 — REGNUM Задымление произошло в одном из цехов ПАО «Тульский оружейный завод» 14 июля. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, сообщение о задымлении на улице Советской в Туле (район расположения предприятия) поступило в 11:35.

На место были направлены пять пожарных расчетов — всего 17 человек. Пожарные прибыли на место в течение трех минут.

«Установлено, что задымление вызвано демантажем оборудования», — прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС по региону.

По данным местных СМИ, никто не пострадал — все сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы.

Тульский оружейный завод входит в число старейших в России — он основан в 1712 году. Сегодня предприятие является одним из самых крупных в стране производителей стрелкового оружия.