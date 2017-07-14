В Лондоне с серной кислотой на прохожих нападал подросток

Лондон, , 13:42 — REGNUM В Лондоне сотрудники правоохранительных органов по подозрению в нападении на прохожих с применением кислоты задержали подростка, сообщает BBC News.

По предварительным данным, 16-летний молодой человек может быть причастен к совершению пяти атак вечером 13 июля. Сначала он плеснул кислотой в лицо водителю мопеда, затем произошли еще четыре нападения.

32-летний водитель мопеда госпитализирован, угроз его жизни нет. Он уточнил, что нападавших были двое и после атаки они украли мопед.

В полиции отметили, что все пять нападений связаны между собой. Все они произошли в течение полутора часов после первого.

BBC News сообщает о росте подобных случаев. Так, если в 2015 году было совершено 261 нападение с применением химических веществ, то в 2016 их стало уже 458.