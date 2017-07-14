Боливийский город подвергся атаке бразильской преступной группировки

Ла-Пас, , 13:41 — REGNUM Полиция Боливии сообщила, что банда грабителей, 13 июля устроившая стрельбу в боливийском городе Санта-Крус, в результате которой погибло пять человек, связанна с бразильской организованной преступностью, сообщает El Comercio.

В ходе пресс-конференции министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро рассказал СМИ о смерти трех нападавших, одного полицейского и одного заложника, который был менеджером в магазине ювелирных изделий, где банда попыталась осуществить кражу.

Кроме того, были ранены в общей сложности шесть человек: трое полицейских и трое сотрудников ювелирного магазина.

Министр рассказал, что это не первый раз, когда обнаруживается связь группы вооруженных налетчиков с преступными кругами Бразилии. По данным полиции Боливии, нападавшие были «особо опасными преступниками», «готовыми убивать». Погибшая заложница использовалась бандитами в качестве щита.

На видео, записанном местными жителями и опубликованном в социальных сетях, запечатлено, как нападавшие взяли на прицел и ранили четырех заложников, когда началась стрельба. Двое из убитых преступников оказались родом из Бразилии, и до сих пор устанавливается гражданство третьего нападавшего.

Полиция Боливии также опубликовала кадры допроса задержанных мужчины и женщины, которые, как предполагается, имеют отношение к банде налетчиков. Их арестовали в укрытии бандитов, где также были обнаружены боеприпасы. Скоро им предъявят обвинения в убийстве, разбое и связях с организованной преступностью.

Напомним, граница между Боливией и Бразилией составляет более 3 тыс. км по лесистой трудно контролируемой территории. В связи с серьезным экономическим кризисом Бразилии, постоянно недофинансирование испытывают силы безопасности, в особенности полиция, в связи с чем в стране наблюдается разгул преступность и всплеск насилия, который постепенно распространяется за пределы государственных границ.