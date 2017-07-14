Неизвестные подожгли женский монастырь во Львовской области

Львов, Украина, , 13:39 — REGNUM Бутылками с зажигательной смесью неизвестные закидали в ночь на 14 июля женский монастырь в поселке Брюховичи Львовской области, сообщает отдел коммуникации областной Нацполиции.

Согласно сообщению, поджигатели бросили пять бутылок с зажигательной смесью через забор, одна бутылка не разбилась. Остальные самодельные зажигательные устройства загорелись, огнем был поврежден фасад монастыря и два окна. Пожар был вскоре локализован.

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Всего в монастыре проживает 30 человек, из которых 20 после инцидента обратились за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие и першение в горле. Никого из пострадавших не госпитализировали.

Напомним, ранее в Одессе произошел крупный пожар на рынке «Северный». Огонь быстро распространился по товарным рядам, к тушению пожара были привлечены 11 пожарных машин. Среди пострадавших оказались двое сотрудников полиции, которые получили отравление угарным газом.

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