Во время промысла в Норвежском море погибли четыре человека

Мурманск, , 13:40 — REGNUM Во время промысла в Норвежском море на рыболовном траулере «Капитан Сулимов» погибли четверо мурманских моряков, сообщил 14 июля RT со ссылкой на начальника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолия Леонтьева.

«По сведениям оперативного дежурного, погибли четыре человека. Судно находится на промысле в Норвежском море, сейчас они следуют в порт Торсхавн на Фарерских островах», — сообщил Леонтьев.

Также он отметил, что причины гибели российских моряков установит специальная комиссия.

По информации местных СМИ, в одном из цехов траулера произошло задымление. Три матроса и старший мастер зашли в цех для того, чтобы выяснить причину возгорания и отравились угарным газом.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.