В Египте неизвестный расстрелял пятерых полицейских

Каир, , 13:36 — REGNUM Вооруженный человек в маске открыл огонь по блокпосту в Египте, убив пятерых полицейских, сообщает 14 июля Associated Press.

Вооруженное нападение произошло недалеко от города Эль-Гиза в нескольких минутах ходьбы от египетских пирамид.

Инцидент произошел рано утром в деревне Абусир, застреленные полицейские входили в состав группы, охраняющей Саккару — одно из наиболее популярных туристических мест Египта.

Преступник на мотоцикле начал стрельбу в непосредственной близости от известной пирамиды Джоссера — древнейшей из дошедших до нас 90 пирамид.

Злоумышленник похитил оружие сотрудников полиции, затем хотел сжечь их тела, но был спугнут людьми, собравшимися неподалеку.

Напомним, на территории Египта действует группировка «Вилаят Синай» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако ответственность за преступление пока не взяла ни одна из организаций.

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