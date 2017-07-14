ВСУ нарушили режим тишины 35 раз: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 13:20 — REGNUM За прошедшие сутки, 13 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии четыре раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 31 раз, сообщают 14 июля СМИ народных республик.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины. Украинские силовики обстреляли пгт Донецкий, села Сокольники, Калиновка, памятник князю Игорю у Станицы Луганской.

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм и 120 мм.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 31 раз. Под огнем оказались 14 населенных пунктов.

Также от огня украинской артиллерии пострадали три жилых дома в поселке Трудовские.

По данным Украины, двое военнослужащих украинской армии были ранены. Штаб «АТО» зафиксировал 29 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Широкино, Гнутово, Новомихайловки, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Спартака, Ясиноватой, Минерального, шахты Бутовка, Станицы Луганской, Новоалександровки, Новотошковского.

Напомним, Киев проводит наступательные действия на территории ДНР и ЛНР с 2014 года. Несмотря на Минские соглашения, предполагающие мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, Киев продолжает стягивать войска и тяжелую технику к линии фронта.

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