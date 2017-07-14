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В Саратовской области расследуют факт травмирования ребенка в детском саду

Происшествия

Ребёнок получил телесные повреждения в одном из детских садов в Балашове

Саратов, 14 июля 2017, 11:47 — REGNUM  Организовано проведение проверки по факту получения ребенком телесных повреждений в дошкольной образовательной организации в Балашове. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора Татьяна Казаченко, мальчик сломал руку.

По информации Казаченко, мать мальчика не обращалась с жалобами в правоохранительные органы, этот случай не проходил и по полицейским сводкам. В ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства, при которых воспитанник получил травму, причины и условия, способствовавшие данным событиям, а также дана оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья малолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года несчастный случай произошел в одной из школ Саратова — во время занятий скончался ученик. Согласно официальной информации, причиной смерти ученика могло послужить сердечно-сосудистое заболевание. Известно, что у мальчика было тяжелое хроническое заболевание, он состоял на учете у врача.

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