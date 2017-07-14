В Зауралье мэр города ушел в отставку из-за оправдательного приговора

Петухово, Курганская область, , 11:29 — REGNUM Глава города Петухово (Курганская область) Евгений Дроздецкий 14 июля написал заявление о сложении полномочий. О своем уходе с поста градоначальника он заявил и сотрудникам горадминистрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Евгений Дроздецкий родом из Петухово. Работал в должности контролёра, а затем мастера Петуховского отделения «Энергонадзора», затем — в должности государственного инспектора Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В 2014 году избран главой города Петухово. Является членом партии «Единая Россия».

Поводом своей скорой отставки Евгений Дроздецкий называет уход от противостояния властей города Петухово и Петуховского района. Как он сообщил нескольким СМИ, решение об уходе с поста принял сразу после оправдательного приговора суда главе Петуховского района Сергея Герасименко. Известно, что Евгений Дроздецкий выступал в качестве свидетеля обвинения в деле против Герасименко.

Областной суд Курганской области 12 июля оставил неизменным решение районного суда, который оправдал Герасименко по нескольким статьям Уголовного кодекса. Главу Петуховского района обвиняли в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий, причинении особо крупного ущерба имуществу муниципального образования и злоупотреблении должностными полномочиями.