Село на севере Камчатки пострадало от паводка

Петропавловск-Камчатский, , 12:30 — REGNUM На севере Камчатки, в селе Ачайваям из берегов вышла река Апука и её протока Аппанаваям. В результате, как сообщили ИА REGNUM в МЧС региона, подтоплены придомовые территории ряда жилых домов, расположенных в низине, а также территория, прилегающая к школе-интернату, которая в настоящее время закрыта в связи с летними каникулами. Никто из людей не пострадал.

Силами местной администрации в селе организован мониторинг паводковой обстановки и подворовые обходы, в ходе которых местное население оповещено о сложившейся ситуации и порядке действий в случае ухудшения обстановки.

«На случай, если подъём уровня воды в реке все же продолжится, для развертывания в населённом пункте готов пункт временного размещения», — отметили в МЧС.

Как рассказал ИА REGNUM замминистра специальных программ региона Евгений Липаков, дождь в районе шел несколько дней, и вода в реке поднялась очень быстро — за ночь на 134 см.

«Причиной стали обильные осадки в этом районе. Как только начался подъем уровня воды, администрация сельского поселения приняла решение обесточить дизельную электростанцию и водонапорную башню. Необходимый запас воды был сделан, и сейчас питьевую воду населению подвозят на автомобиле «Урал», — сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас к вылету готовится вертолет, который в том числе доставит бригаду энергетиков — она установит и запустит дизельные электростанции для возобновления энергоснабжения Ачайваяма.

Сейчас паводковая ситуация стабилизировалась. Подъем уровня воды в реке остановился. За последний час зафиксировано его снижение на 4 см. Управление гидрометеорологической службы по Камчатскому краю прогнозирует дальнейшее снижение уровня воды.

ИА REGNUM отмечает, что на Камчатке это первый за новый сезон случай, когда река так сильно вышла из берегов и подтопила придомовые территории. Село Ачайваям находится в 1,3 тыс. км от столицы региона. В нем проживают 539 человек.