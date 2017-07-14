В Саратове сотрудник полиции стал сутенёром несовершеннолетних

Саратов, , 13:22 — REGNUM Уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией с использованием несовершеннолетних возбуждено в отношении сотрудника полиции поста внутренней охраны изолятора внутреннего содержания одного из отделов полиции Саратова и его 23-летнего приятеля. Как сообщила ИА REGNUM, старший помощник руководителя СУ СКР региона Екатерина Пирская, они привлекли для оказания интимных услуг 5 девушек.

«Задержание полицейского и его подельника осуществлялось при содействии УФСБ России по Саратовской области. По версии следствия, в 2017 году сотрудник полиции и его приятель, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений в целях быстрого и незаконного обогащения путем уговоров, обещаний различных материальных благ для оказания услуг интимного характера с последующим получением денежного вознаграждения вовлекли в занятие проституцией пять девушек в возрасте от 17 лет до 21 года. Для организации указанного занятия полицейский и его приятель подыскивали «клиентов», развозили девушек к ним, забирали обратно и получали за оказание услуг деньги, которые впоследствии распределяли между собой», — пояснила Пирская.

По ее словам, в настоящее время подельникам предъявлены обвинения, судом по ходатайствам следователя территориального подразделения СК им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД области констатировали: «ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в 2012 году расследовалось громкое уголовное дело, фигурантами которого стали бывшиеполицейские, «крышевавшие» бордель с проститутками. 10 участников ОПГ, в которой трое были экс-сотрудники МВД, обманом привозили женщин в Саратов из районов области, а также из других регионов — Пензенского, Тверского, Московского. Они удерживали их, угрожая расправой. Всего жертвами насилия стали 30 женщин, в том числе четыре несовершеннолетних девушки. Бывших полицейских суд приговорил к лишению свободы на сроки от 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима, остальные приговорены к заключению от 3 до 10 лет.