Маршрутка с людьми перевернулась на Кубани: восемь пострадавших

Краснодар, , 11:12 — REGNUM В Краснодарском крае поездка в маршрутном такси едва не стоила жизни пассажирам. Авария произошла ночью 14 июля на автодороге М-4 «Дон» в районе станицы Платнировской. По информации регионального ГУ МВД, за рулём маршрутного микроавтобуса Iveco был 67-летний мужчина.

Читайте также: Четыре человека стали жертвами столкновения автобуса с грузовиком на Кубани

Он съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. По каким причинам произошла авария, в настоящее время устанавливают дорожные полицейские.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, микроавтобус следовал из Ростовской области на Черноморское побережье. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей, пишут «Кубанские новости». Пятерым потребовалась госпитализация.

Также по теме: Авария с рейсовым автобусом на Кубани: виновник ДТП погиб

По фату дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении.

Добавим, что по данным регионального управления ГИБДД, за прошедшие сутки, 13 июля, на дорогах Краснодарского края погибли пять человек, 33 получили травмы различной степени тяжести. Всего за это время произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, шесть из которых — из-за превышения скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня назад — 12 июля — на той же трассе М-4 «Дон» в дорожную переделку попал рейсовый автобус. На дороге между поселком Заречный и станицей Ирклиевской в Выселковском районе он сначала врезался в дорожное ограждение, а затем, вылетев на «встречку», столкнулся с грузовиком Volvo. В результате травмированы водитель и три пассажира автобуса и водитель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи грузовик столкнулся с маршруткой