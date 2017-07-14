В Свердловской области погибли двое горняков

Североуральск, Свердловская область, , 11:10 — REGNUM В городе Североуральске Свердловской области на шахтах погибли двое горняков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении.

Одна из трагедий произошла 9 июля на шахте «Кальинская». Погиб машинист электровоза 1968 года рождения. А 13 июля в шахте «Ново-Кальинская» погиб проходчик 1972 года рождения.

На шахте «Кальинская» трагедия произошла из-за столкновения двух электровозов. Рабочий погиб на месте. А 13 июля, как ранее сообщало РЕ, в шахте произошло обрушение горной породы.

О возбуждении уголовных дел речи пока не идёт. Ведутся доследственные проверки.

Также начала работу специально созданная комиссия, в которую вошли представители Североуральского бокситового рудника, к которому относятся обе шахты, и надзорных органов. Свои выводы она сделает в августе.

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