Ливень в Воронеже: десятибалльные пробки и неработающие ливневки

Воронеж, , 11:00 — REGNUM В Воронеже устраняют последствия сильного ливня, прошедшего вечером 13 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Синоптики предупреждали о непогоде, в этот раз прогноз полностью оправдался. Погода испортилась около 18:00 и затронула практически все районы города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, по данным Воронежского гидрометцентра, выпало около 17 мм осадков. Потоки воды хлынули на улицу, ливневки — там, где они есть — не успевали справляться. В результате улицы Воронежа оказались подтопленными.

Город — впервые за несколько месяцев — встал в десятибалльных пробках. Заблокированным оказался практически весь центр Воронежа, встал Чернавский мост, заторы наблюдались в Коминтерновском районе.

Воронежцы публикуют в соцсетях фото автомобилей, оказавшихся по «брюхо» в воде, автовладельцы жалуются на поломки после ливня. Пострадали и обычные пешеходы: перейти дорогу из-за сильных потоков воды было невозможно, на тротуарах ситуация была не намного лучше.

По данным МЧС, циклон не принес отключений электроснабжения. Однако зафиксированы многочисленные случаи падения сломанных веток и деревьев, в том числе на машины. Сообщается о подтоплении проезжей части переулка Новый. К 23:00 была откачена. Распилены и убраны деревья, упавшие на проезжую часть.

Из-за непогоды пострадали не только люди, но и животные: подтопленной оказалась территория центра реабилитации диких животных «Финист». Одна из птиц — филин — улетел из вольера, крышу которого проломила упавшая ветка.