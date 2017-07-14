Иваново: Дело об убийстве двухлетней девочки готовится к передаче в суд

Иваново, , 10:34 — REGNUM В Ивановской области следователи завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве двухлетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 13 июля. Ребенок, родившийся вне брака, стал жертвой ревности со стороны законной супруги своего отца.

Трагедия произошла в сентябре 2016 года. По версии следствия, 2 сентября 25-летняя женщина, похитила из коляски внебрачную дочь своего мужа — девочку в коляске возле подъезда дома ненадолго оставила бабушка.

Вместе с ребенком женщина отправилась в парк «Харинка». В безлюдном месте она подвела малышку к обрывистому берегу реки Харинки и столкнула в воду.

Родные девочки сразу же заявили о ее пропаже: весь гарнизон ивановской полиции был поднят по тревоге и ориентирован на розыск ребенка, были подключены кинологи со служебными собаками. Прочесывался жилой и лесной массивы, исследовались берега водоемов. Ориентировка по розыску ребенка была размещена в средствах массовой информации региона и социальных сетях. Тело девочки нашли вечером того же дня, тогда же задержали и подозреваемую в убийстве.

При расследовании уголовного дела было проведено девять опознаний, обыск, допрошены 19 свидетелей, назначены и проведены две медицинские, две молекулярно-генетические, биологическая, трасологическая и почвоведческая судебные экспертизы.

Также была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой обвиняемая признана вменяемой в момент совершения преступления.

Изначально женщина отрицала причастность к смерти ребенка, однако позже полностью признала обвинение.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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