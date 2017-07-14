Строительство «символа надежд» во Владимире обернулось уголовным делом

Владимир, , 10:24 — REGNUM Во Владимире при строительстве Лыбедской магистрали выявлены нарушения, которые привели к возбуждению уголовного дела в отношении руководства одной из строительных компаний-подрядчиков. Об этом сообщает портал «Зебра ТВ» со ссылкой на заместителя начальника УМВД России по Владимирской области Александра Никифорова.

Пока подробности дела не раскрываются, так как вопрос «очень щекотливый и деликатный», а само расследование находится на первоначальном этапе. Рассказать, кого и в чем подозревают, правоохранители смогут примерно через месяц, когда завершатся первоначальные следственные действия.

Между тем, издание «ПроВладимир» сообщает, что дело может касаться проблем, о которых уже известно. Так, при строительстве дороги обнаружились грунтовые воды, которые не были учтены в проекте. Из-за этого здесь постоянно происходят подтопления, которые стали причиной переноса открытия дороги.

Кроме того, по данным издания, качества покрытия не соответствует требованиям. В мае 2017 года эксперты ОНФ заявили, что нижний слой основания пришел в негодность еще до сдачи магистрали. Причиной стало использование низкокачественной известковой щебенки, сообщает СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что Лыбедская магистраль — шестиполосная трасса, которая должна соединить Октябрьский проспект и Ерофеевский спуск во Владимире. Новая дорога должна будет разгрузить центр города.

Строительство дороги началось в 2006 году. Тогда была построена только часть дороги. Из-за отсутствия финансирования строительство приостановили. В 2013 году проект снова получил поддержку федерального бюджета.

В августе 2016 года была открыта вторая очередь дороги. На открытии присутствовала и Светлана Орлова, которая заявила, что дорога «станет символом новых надежд и успехов в развитии Владимирской области». Тогда сообщалось, что стоимость Лыбедской магистрали составляет 2 млрд рублей.

Окончательно дорогу планировали открыть 1 июля 2017 года. За неделю до этой даты появилась информация о возможном переносе. Тогда из-за дождей поднялись грунтовые воды. Строители взяли пробы грунта.

5 июля стало известно, что мэрия Владимира приостановила исполнение контракта по строительству Лыбедской магистрали. Причиной стали те самые грунтовые воды, которые, как оказалось, ранее не были предусмотрены в проекте. В мэрии тогда заявили, что это «нормально, потому что магистраль проходит в устье пусть утраченной и закованной в трубы, но реки».

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