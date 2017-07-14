ВОЗ: Холера в Йемене унесла жизни более 1700 человек

Сана, , 10:17 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что холера в Йемене унесла жизни 1742 человека, особенно быстро болезнь распространяется в провинциях к северу от Саны, передает 13 июля Die Zeit.

В апреле 2017 года ВОЗ сообщала о 320 тыс. зараженных в стране.

Координатор гуманитарной помощи ООН Стивен О’Брайен, обращаясь к членам Совета Безопасности ООН 12 июля, призвал международное сообщество к оказанию финансовой помощи, так как «система здравоохранения в Йемене фактически развалена».

Он подчеркнул, что для борьбы с холерой необходима сумма в размере $250 млн. Сейчас в распоряжении ВОЗ лишь $47 млн. Этого, по словам О’Брайена, «катастрофически мало».

По данным ВОЗ, причиной трагедии является гражданская война в Йемене, которая фактически уничтожила систему здравоохранения, что вызывает трудности в борьбе с эпидемией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли президента страны Хади Мансура и заняли столицу страны город Сана.