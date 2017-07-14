СКР возбудил уголовное дело в связи с обстрелом Донецка

Москва, , 10:05 — REGNUM По факту артиллерийского обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донецке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 10 июля украинские силовики в очередной раз нарушили Минские соглашения о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений.

«10 июля 2017 г. примерно в 23:00 военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Петровском районе города Донецка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получили двое мирных жителей, а также были повреждены или полностью разрушены несколько жилых домов.

Ведется расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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