Фиолетовая ветка метро Петербурга замирала из-за падения человека на пути

Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM На пятой, фиолетовой, ветке Петербургского метрополитена пришлось частично останавливать движение поездов из-за падения человека на пути на станции «Звенигородская». Об этом сообщила пресс-служба подземки утром 14 июля.

ЧП произошло в час пик, в 09:18. Движение на станции и южной части ветки пришлось остановить, поезда ходили только на участке «Коменданский проспект» — «Садовая».

Затем пришлось остановить движение от станции «Чкаловская» до станции «Волковская».

В 09:42 движение на пятой линии было восстановлено. Пассажир жив, сообщили в метрополитене.