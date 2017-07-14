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Фиолетовая ветка метро Петербурга замирала из-за падения человека на пути

Происшествия

Остановка движения в час пик, к счастью, продлилась недолго

Санкт-Петербург, 14 июля 2017, 09:54 — REGNUM  На пятой, фиолетовой, ветке Петербургского метрополитена пришлось частично останавливать движение поездов из-за падения человека на пути на станции «Звенигородская». Об этом сообщила пресс-служба подземки утром 14 июля.

ЧП произошло в час пик, в 09:18. Движение на станции и южной части ветки пришлось остановить, поезда ходили только на участке «Коменданский проспект» — «Садовая».

Затем пришлось остановить движение от станции «Чкаловская» до станции «Волковская».

В 09:42 движение на пятой линии было восстановлено. Пассажир жив, сообщили в метрополитене.

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ЧП в метрополитене