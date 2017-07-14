Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: пострадали полицейские

Иерусалим, Израиль, , 09:28 — REGNUM Трое злоумышленников открыли огонь по израильским полицейским на территории Храмовой горы в районе Львиных ворот в старом городе Иерусалима 14 июля: есть тяжелораненые, передает Die Zeit.

Пресс-служба полиции сообщает о теракте. Сотрудники полиции в ходе преследования ликвидировали нападавших, которые бежали с места преступления в направлении мечети Аль-Аксы, также расположенной на Храмовой горе. У них были обнаружены два автомата и пистолет.

Сотрудники скорой медицинской помощи отмечают, что 25-летний и 39-летний полицейские находятся в критическом положении, они были доставлены в больницу.

Впервые за многие годы пятничная молитва на Храмовой горе была отменена: всех посетителей попросили удалиться.

В настоящий момент идет расследование по делу о преступлении.