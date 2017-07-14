Пятница, 14 Июля 2017 года
09:49:14 МСК

Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: пострадали полицейские

Происшествия

Нападавшие были ликвидированы

Иерусалим, Израиль, 14 июля 2017, 09:28 — REGNUM  Трое злоумышленников открыли огонь по израильским полицейским на территории Храмовой горы в районе Львиных ворот в старом городе Иерусалима 14 июля: есть тяжелораненые, передает Die Zeit.

Пресс-служба полиции сообщает о теракте. Сотрудники полиции в ходе преследования ликвидировали нападавших, которые бежали с места преступления в направлении мечети Аль-Аксы, также расположенной на Храмовой горе. У них были обнаружены два автомата и пистолет.

Сотрудники скорой медицинской помощи отмечают, что 25-летний и 39-летний полицейские находятся в критическом положении, они были доставлены в больницу.

Впервые за многие годы пятничная молитва на Храмовой горе была отменена: всех посетителей попросили удалиться.

В настоящий момент идет расследование по делу о преступлении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Израиле