Обнародованы подробности инцидента в аэропорту Сан-Франциско

Сан-Франциско, США, , 09:09 — REGNUM Федеральное авиационное управление США и Канадский комитет по вопросам безопасности на транспорте обнародовали подробности резонансного инцидента в аэропорту Сан-Франциско, где едва не столкнулись пять пассажирских воздушных судов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным ведомств, самолет канадской авиакомпании Air Canada при посадке ошибочно направился на рулежную дорожку, где в это время находились еще четыре авиалайнера. Диспетчер аэропорта Сан-Франциско вовремя заметил ошибку и успел предупредить пилотов воздушного судна.

«Самолет компании Air Canada, по некоторым оценкам, пролетел над самолетами на расстоянии всего в 30 метров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в США удалось избежать катастрофы, в которой могли столкнуться пять самолётов с пассажирами. Инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско.

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