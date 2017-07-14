В Кемерово будут судить водителя, устроившего ДТП с пятью погибшими

Кемерово, , 09:15 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области направило в суд уголовное дело о ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает 14 июля пресс-служба региональной прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта 2017 года в Кемерово. Водитель «КамАЗа», съезжая с одной из улиц налево, не пропустил автомобиль ВАЗ-2112 и допустил столкновение.

Отечественный автомобиль, в котором находились шесть человек, врезался в колесо грузовика. В результате ДТП погибли мужчины 35 и 29 лет, женщина 24 лет и двое детей: четырёхлетняя и пятимесячная девочки.

Также в аварии пострадала 9-летняя девочка, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту было возбуждено уголовное по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

«Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

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