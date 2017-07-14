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В Иерусалиме неизвестные устроили стрельбу: ранены три человека

Происшествия

Атака произошла возле Львиных ворот Старого города — в оживленном районе Иерусалима

Иерусалим, Израиль, 14 июля 2017, 08:49 — REGNUM  В Иерусалиме неизвестные злоумышленники обстреляли группу полицейских. Ранения получили три человека, сообщает The Jerusalem Post.

Атака произошла возле Львиных ворот Старого города — это исторический центр Иерусалима, оживленный район, обнесенный стеной. Нападавшие попытались скрыться среди комплекса мечетей Храмовой горы, однако были ликвидированы стражами порядка.

Террористы были вооружены двумя пистолетами-пулеметами «Карл-Густав» и пистолетом.

Ранены три человека, состояние двоих медики называют критическим, травмы третьего пострадавшего незначительны.

После инцидента доступ на Храмовую гору был закрыт. Находящиеся на территории комплекса посетители — эвакуированы.

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