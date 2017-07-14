Обвиняемый в убийстве 10-летнего мальчика погиб в СИЗО

Касли, Челябинская область, , 08:46 — REGNUM В Челябинской области 29-летний заключённый найден мёртвым в следственном изоляторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Нашли его 13 июля в одиночной камере СИЗО Златоуста. СКР начал доследственную проверку.

По данным местных СМИ, погибшим является гражданин, обвиняемый в убийстве 10-летнего мальчика. Информацию неофициально подтверждают и в СКР. Добровольно ли он ушёл из жизни или ему помогли это сделать, выясняет следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал 14 июня в городе Касли. 8 июля было найдено его тело, а затем задержан и сам подозреваемый. Он признал свою вину.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО. 11 июля в Каслях прошли похороны мальчика. В тот же день семья предполагаемого убийцы спешно покинула город.

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