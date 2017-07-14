Выводы по аварии в шахте на Урале озвучат в августе

Североуральск, Свердловская область, , 08:32 — REGNUM В Североуральске Свердловской области к работе приступила специальная комиссия, которой предстоит установить причины обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель Североуральского бокситового рудника Роман Лукичёв.

В комиссию вошли представители надзорных органов, профсоюзов и предприятия. Она будет работать примерно месяц.

Напомним, локальное обрушение породы произошло в 20:45 по местному времени (18:45 мск). Сотрудник предприятия получил смертельные травмы.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье нашего работника», — отметил Роман Лукичёв.

Добавим, также доследственную проверку начал СКР. Кроме того, о начале проверочных мероприятий заявила прокуратура.

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