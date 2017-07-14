Японский город эвакуируют из-за мощных ливней

Токио, , 08:00 — REGNUM Население города Инуяма в японской префектуре Айти будет полностью эвакуировано в связи с проливными дождями. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

В населенном пункте проживают 74 тыс. человек. Власти города получили предупреждение от Японского метеорологического агентства о возможных оползнях и наводнениях.

Отмечается, что за час в этой местности выпало 120 мм осадков. Кроме того, под угрозой затопления оказался город Комаки, находящийся неподалеку.

Ливни обрушились на японский остров Кюсю в начале июля, вызвав наводнение. Жертвами стихии стали 29 человек, судьба еще 20 человек неизвестна.

Около 1,8 тыс. жителей населенных пунктов находятся в эвакуационных центрах. Разрушению подверглись более 600 домов, повреждены дороги и мосты.

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