Пропавшая в Турции российская семья пыталась бежать в Сирию

Анкара, , 07:27 — REGNUM Поиск российской семьи, потерявшейся в Турции, завершился: граждане РФ пытались бежать в Сирию и были задержаны турецкими властями, передает 14 июля Russia Today.

Как сообщило российское посольство в Анкаре,, ее гражданский мужи двое детей отправлены в миграционную тюрьму в городе Антакья (Турция). Турецкие власти предъявили обвинения Ухановой и Каачари в том, что они собирались влиться в ряды террористов на сирийской территории.

По словам родственников российских граждан, они искали пропавших около месяца. Инициатором поиска стал бывший муж Светланы Валерий Уханов.

Он утверждает, что бывшая жена тайно увезла их дочь. Узнав об этом, он начал поиски, в которых помогает его отец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что в Турции пропала семья из России. В российском посольстве в Анкаре сообщили, что родственники ищут в Турции жителей Саратовской области.

Как объяснил Уханов, Светлана перестала выходить на связь после того, как прибыла в Турцию. В посольстве отметили, что, в случае принятия решения о депортации, российская сторона просила депортировать их на территорию РФ.

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