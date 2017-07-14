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Гибель рабочего в шахте не повлияла на её работу

Происшествия

Спасатели завершили работы на шахте в Свердловской области. СКР и прокуратура ведут проверки

Североуральск, Свердловская область, 14 июля 2017, 07:24 — REGNUM  В Североуральске Свердловской области спасатели завершили работы на шахте «Ново-Кальинская», где 13 июля в результате обрушения горной породы погиб рабочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Обрушение произошло на отметке — 950. Семеро горноспасателей добрались до аварийного участка и при помощи специнструмента разобрали завалы, чтобы извлечь пострадавшего.

В 22:50 по местному времени (20:50 мск) тело погибшего рабочего было поднято на поверхность. При этом, как отмечают в МЧС, ЧП не повлияло на работу шахты. Она работает в штатном режиме. Не понадобилось и эвакуации работников.

Сейчас точные причины трагедии устанавливает специально созданная комиссия. Уже известно, что кусок горной породы рухнул из-за локального разрыва креплений.

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