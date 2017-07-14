В Приморье зафиксирована первая за 2017 год смерть от укуса клеща

Владивосток, , 06:22 — REGNUM В Приморском крае впервые за 2017 год после укуса клеща скончался человек. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Дмитрия Маслова, погибшему пенсионеру сообщили об опасности снятого клеща, однако за помощью он по неизвестной причине не обратился, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К настоящему моменту удалось установить, что 61-летний житель Владивостока подцепил клеща в пригороде — в районе Седанки. Пенсионер сдал насекомое в лабораторию, где специалисты сообщили ему, что снятый клещ представляет опасность.

«По каким-то причинам на протяжении четырёх дней 61-летний мужчина не обращался за медицинской помощью, — добавил Дмитрий Маслов. — К врачам его доставили уже в крайне тяжелом состоянии. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось».

По состоянию на конец июня 2017 года, в Приморье зарегистрировали свыше 4,3 тыс. случаев присасывания клещей. Чаще всего это Владивосток — почти 1,7 тыс. обращений. Диагноз болезнь Лайма был поставлен 18 взрослым и 5 детям, клещевой риккетсиоз — 5 взрослых.

В Яковлевском, Надеждинском, Тернейском и Кавалеровском районах, а также в Спасске-Дальнем зафиксированы пять случае заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роспотребнадзора на 7 июля, по всей стране за 2017 год от укусов клещей пострадали свыше 364,6 тыс. человек.

В минувший вторник, 11 июля, сообщалось, что в Москве зафиксирован первый случай смерти после укуса клеща в 2017 году. Жертвой опасного насекомого стал 31-летний мужчина — он скончался от геморрагической лихорадки, вызвавшей острую недостаточность и поражение сосудов.